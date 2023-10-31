Tekirdağ’da iki motosiklet çarpıştı, 3 çocuk hastanelik oldu

Kazaya karışan bir motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletler kaldırıma çıktı

Kaza, dün akşam Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 18. Sokak’ta meydana geldi. A.Y. (17) yönetimindeki 59 AGT 532 plakalı motosiklet ile plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.Y.'nin kullandığı motosiklet ve üzerindeki 2 yolcu kaldırıma çıkarak devrildi. Diğer motosiklet sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan A.Y. ve arkasındaki 2 çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan A.Y.'nin sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.