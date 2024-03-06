Tekirdağ’da kaygan zeminde devrilen motosikletli yaralandı

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da kaygan zeminde devrilen motosikletli yaralandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir motosikletli yağışın etkisiyle kayganlaşan çamur zeminde devrildi.

Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzeri Kuyular 6. Sokak yol ayrımında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Sarılar istikametine seyir halinde olan Mehmet D.’nin yönetimindeki 59 AIK 798 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün bir araca çarpmamak için manevra yapınca, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan çamur zeminde devrildi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü Mehmet D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı motokurye sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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