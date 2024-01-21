Tekirdağ'da korkunç kaza

Kaynak: DHA
Tekirdağ'da korkunç kaza
Tekirdağ’da bir otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. İçindeki 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaraladı.

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde meydana gelen kazada, E.P.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıktı ve yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Ardından taklalar atarak şarampole yuvarlanan aracın içindeki E.P. ve 28 yaşındaki Duygu Akyol yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Duygu Akyol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili, soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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