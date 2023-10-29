Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille çarpışan motosiklette Yaşar Tosun (62) öldü, oğlu Gencay Tosun (35), yaralandı.

KAYNAK: DHA
Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki baba öldü, oğlu yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Saray'a bağlı Yuvalı Mahallesi Yeşil Çeşme mevkisinde meydana geldi. Ş.T.'nin kullandığı 59 TL 046 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Gencay Tosun'un kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet şarampole yuvarlanırken Gencay Tosun ile arkasında oturan babası Yaşan Tosun, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ile oğlu Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar Tosun, hayatını kaybederken oğlunun tedavisi sürüyor.

Jandarmanın gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Ş.T., motosikletin aniden yola çıktığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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