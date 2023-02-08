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Tekirdağ’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 08:51
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Tekirdağ’da otomobiller çarpıştı

Tekirdağ’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
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İHA

Kaza, gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Anafartalar Caddesi girişinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda şehir merkezi istikametine seyreden Mert Ö. idaresindeki otomobil ile akaryakıt istasyonundan bulvar yoluna çıkış yapan Efe M. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile Kaan K. ve Sefa Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen iki otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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