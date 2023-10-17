Tekirdağ'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri tespit ettikleri adreste yaptıkları aramada ruhsatsız 2 adet tabanca ve bir tüfek ele geçirdi.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince yapılan saha çalışmalarında A.A. isimli şüphelinin Ayaspaşa Mahallesinde bulunan ikametinde ruhsatsız silah bulundurulduğuna dair bilgiler alınması üzerine yapılan aramada, 1 adet siyah renkli Sig Sauer ibareli ruhsatsız tabanca, 1 adet gri renkli Zoraki R2-T ibareli kurusıkı tabanca, 1 adet siyah renkli Patent Pending ibareli ruhsatsız tüfek, 209 adet 7.65 mm fişek, 11 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

aw055116-01.jpgOlayın ardından gözaltına alınan şüpheli A.A. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan işlem başlatıldı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Süper Kupa önerisi. Final için stadyum ismi verdi Spor
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Süper Kupa önerisi. Final için stadyum ismi verdi
Özgür Özel kurultaydan önce yapacağı son hamlesini açıkladı Siyaset
Özgür Özel kurultaydan önce yapacağı son hamlesini açıkladı
Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi Üyesi Eymen Nevfel öldürüldü Dünya
Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi Üyesi Eymen Nevfel öldürüldü
Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı Ekonomi
Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı
Lezzeti damak çatlatıyor. Fiyatı cep yakıyor. Kilosu 300 lira Ekonomi
Lezzeti damak çatlatıyor. Fiyatı cep yakıyor. Kilosu 300 lira
Ürdün Filistinlilere kapılarını kapattı Dünya
Ürdün Filistinlilere kapılarını kapattı
Gazze sınırında gazetecilerin bulunduğu yere füze düştü. İki Türk gazeteci yaralandı. İşte o görüntüler Gündem
Gazze sınırında gazetecilerin bulunduğu yere füze düştü. İki Türk gazeteci yaralandı. İşte o görüntüler