Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış pazar alanını sular altında bırakırken sokaklar adeta dereye dönüştü.

Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılardan sonra Tekirdağ'da akşam saatlerinde şiddetli yağış bir anda etkisini gösterdi. Yağışta vatandaşlar sığınacak yer ararken sokaklar adeta dereye dönüştü.

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Yağışta Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Salı Pazarı da etkilendi. Pazarın kurulu olduğu alanda adeta dere aktı. Yağış sebebiyle bazı pazarcılar erkenden tezgah kapatarak evinin yolunu tutarken, kimi pazarcı esnafı ise yağışın geçmesini bekledi.

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Pazarcı bir vatandaş ise yağışa çok sevindiğini, mahsulün olması için yağmurun şart olduğunu belirtti. (İHA)

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