﻿Tekirdağ’da silah operasyonu

İHA’da yer alan bilgilere göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İkametlerinde ve işyerlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu değerlendirilen şahıslara yönelik Süleymanpaşa ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet 7.65 çapında fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri, kasten yaralama suçundan aranması olan 1 şahıs yakalarken, operasyonla ilgili 3 şahsa adli/idari işlem yapıldı.