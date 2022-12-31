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Tekirdağ’da silah operasyonu

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde eve ve işyerlerine düzenlenen operasyonda 4 adet silah ele geçirildi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 12:16
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Tekirdağ’da silah operasyonu yapıldı

Tekirdağ’da silah operasyonu
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İHA’da yer alan bilgilere göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İkametlerinde ve işyerlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu değerlendirilen şahıslara yönelik Süleymanpaşa ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet 7.65 çapında fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri, kasten yaralama suçundan aranması olan 1 şahıs yakalarken, operasyonla ilgili 3 şahsa adli/idari işlem yapıldı.

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﻿Tekirdağ’da silah operasyonu
﻿Tekirdağ’da silah operasyonu
﻿Tekirdağ’da silah operasyonu
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