Tekirdağ'da stadyumda yangın

Tekirdağ Çorlu General Basri Saran Stadyumu’nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tekirdağ'da stadyumda yangın

İHA'nın haberine göre, Kazımiye Mahallesi’nde bulunan General Basri Stadyumu’nda seyirci tribün girişinde bulunan tahta ve plastik eşyalar tutuştu.

Yangının büyümesi ve kara dumanların havaya yükselmesi, Kemalettin, Nusratiye ve Cemaliye mahallelerinden de görüldü.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilerek söndürüldü.

Yangının kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Şehit Sebahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından olayla inceleme başlatıldı.

aw880512-01.jpg

aw880512-02.jpg

aw880512-03.jpg

Öne Çıkanlar
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Son Haberler
Mody nedir neden olur? Mody hastalığı belirtileri nedir? Keşfet
Mody nedir neden olur? Mody hastalığı belirtileri nedir?
Batman’da FETÖ operasyonu Güncel
Batman’da FETÖ operasyonu
Kamyon ve otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı Güncel
Kamyon ve otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler? Keşfet
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
FIBA duyurdu: Türkiye ev sahibi olacak Spor
FIBA duyurdu: Türkiye ev sahibi olacak
Reçetesiz ve barkotsuz 13 bin 449 ilaç ele geçirildi Güncel
Reçetesiz ve barkotsuz 13 bin 449 ilaç ele geçirildi
Lüks kumarhaneye polis baskını Güncel
Lüks kumarhaneye polis baskını