Tekirdağ'da TIR ile kamyon çarpıştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dorsesi bulunmayan TIR ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Tekirdağ'da TIR ile kamyon çarpıştı

Tekirdağ'da TIR ile kamyon çarpıştı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Namık Kemal Bulvarı Kumlugeçit Kavşağı’nda meydana geldi. Martin Raıskub’un kontrolünü kaybettiği, dorsesi bulunmayan 5 SU 8036 Çekya plakalı TIR, karşı şeride geçerek, Şehmuz Okay'ın kullandığı 77 ABC 920 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Şehmuz Okay, gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Martin Raiskub ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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