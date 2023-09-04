Tekirdağ’da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ’da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Çerkezköy yolu sapağında Marmaracık Mahallesi istikametine seyreden A.G. idaresindeki otomobil ile aynı yönde seyreden G.A. idaresindeki otomobil, iddiaya göre, manevra yapan bir araç nedeniyle çarpıştı.

İki araç çarpışırken, kazaya sebebiyet veren araç ise olay yerinden kaçtı.

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Kazada sürücü G.A. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan E.B., M.K. ve F.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve özel hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından Ergene ve Çerkezköy istikametine trafik normal seyrine döndü.

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