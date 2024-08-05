Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahsın tutuklandığı açıklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından şahıslara yapılan uyuşturucu operasyonunda 133 gram metamfetamin, 0,77 gram kokain ve 3,10 gram esrar ele geçirildi. Ekiplerin operasyon kapsamında yakaladığı K.U ve E.C.U isimli kişiler uyuşturucu ticareti yapma suçundan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw261160-01.jpg

aw261160-02.jpg

aw261160-03.jpg

Son Haberler
Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı Ekonomi
Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı
2. Dünya Savaşı'nın kaderini çizen Japon komutanlar Gündem
2. Dünya Savaşı'nın kaderini çizen Japon komutanlar
Marmaris’te büyük rezillik! Liseli kızlar bir erkek uğruna bir kıza işkence yaptı Gündem
Marmaris’te büyük rezillik! Liseli kızlar bir erkek uğruna bir kıza işkence yaptı
Üreticilere 7 ayda 3 milyar liralık destek Ekonomi
Üreticilere 7 ayda 3 milyar liralık destek
Çin'in demir kuşları gökyüzünü istilaya hazırlanıyor Teknoloji
Çin'in demir kuşları gökyüzünü istilaya hazırlanıyor
Sarıyer'de vale cinayeti. Katil iş arkadaşı çıktı! Gündem
Sarıyer'de vale cinayeti. Katil iş arkadaşı çıktı!
Olimpiyat şampiyonu altın madalyasıyla parkta sabahladı Spor
Olimpiyat şampiyonu altın madalyasıyla parkta sabahladı