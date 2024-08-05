Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından şahıslara yapılan uyuşturucu operasyonunda 133 gram metamfetamin, 0,77 gram kokain ve 3,10 gram esrar ele geçirildi. Ekiplerin operasyon kapsamında yakaladığı K.U ve E.C.U isimli kişiler uyuşturucu ticareti yapma suçundan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.