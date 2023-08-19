Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın iki ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Hayrabolu ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde ikamet eden K.K. isimli şahsın sentetik hap sattığının tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Şahsın ikametinde yapılan aramada, 65 adet sentetik hap, 8 bin 770 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli K.K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çerkezköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ise Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca S.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 30 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli S.D., ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

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