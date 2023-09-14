Tekirdağ'da uyuşturucuya şafak operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 87 polis ile 13 adrese uyuşturucuya şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 2 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlemler yapıldı