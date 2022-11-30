Köpek yerine ördek dolaştırıyor

İHA'nın haberine göre, Süleymanpaşa'da daha yavruyken torunu tarafından hediye edilen ördek, bir süre sonra sahibi Yakup Ayten’e alıştı. ‘Duman’ ismini verdiği ördeğe gözü gibi bakan Ayten, bir süre sonra ördeğin kendisini yalnız bırakmadığını fark etti.

Büyüdükçe sahibinin peşine düşmeye başlayan Duman, artık her yere sahibiyle gidiyor. Sokakta görenlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan ördek, bir an olsun sahibi Yakup Ayten’i yalnız bırakmıyor.

Evde kalınca ördeğin rahat durmadığını söyleyen Yakup Ayten, ördeğin her yerde kendisinin peşinde olduğunu, o yüzden sokağa çıktığında veya köye gittiğinde ördeği her zaman yanına almaya çalıştığını ifade etti. Duman ördek, aynı zamanda sahibine başkalarının yaklaşmasından hoşlanmıyor, yaklaşan olunca ise huysuzluğunu belli etmeye çalışıyor.

"DOLAŞMAYINCA RAHATSIZLIK VERİYOR"

Ördeğini bir süre dışarıda gezdiren Yakup Ayten, "Torunum bakamayınca ördeği bana verdi. 5 aydır beraberiz. Elimle basladım, elimde büyüdü. Onun için şu anda beraber istediğimiz yere gideriz. Sürekli her gün bir tur yaparız, tur yapmadığımız takdirde zaten kesinlikle rahat durmaz, bağırır, kolu komşuyu rahatsız eder. Şu ana kadar komşulardan da bir şikayet yok” dedi.

Ayten, açıklamasının devamında, vatandaşların bu durum karşısında hayretler içerisinde kaldığını ifade ederek, “Burada da zaten evde su havuzu var, normal şekilde günde 3 defa banyosunu yapar. Biliyorsunuz ördek suyu sever, ama ben temiz baktığım için balçığa salmadım, salmam. Günün 2 saatini ben ona ayırıyorum; sabah, öğlen, akşam olmak şartıyla günün 2 saati devamlı onlayım” diye konuştu.