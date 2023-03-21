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Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:08
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Tekirdağ'da yoğun sis kara ve deniz ulaşımını etkiledi

Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü. Polis ekipleri trafikte olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

Hava sıcaklığının 8 derece, nemin ise yüzde 90 olduğu kentte sisin öğle saatlerinde sıcaklığın artmasıyla kalkacağı belirtildi. (AA)

 

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