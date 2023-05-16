Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 2 arkadaş arasındaki kavgada kan aktı.

Tekirdağ Çerkezköy İstasyon Mahallesi Mehmetçik Sokak’ta iki arkadaş arasında bilinmeyen sebeple çıkan kavgada T.G., arkadaşı S.Y.’yi bıçakladı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 2 arkadaş arasındaki kavgada kan aktı.

İHA'nın haberine göre, Çerkezköy İstasyon Mahallesi Mehmetçik Sokak’ta buluşan iki arkadaş bir süre sonra bilinmeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine T.G. yanında bulunan bıçakla arkadaşı S.Y.’yi sırtından, sol bacağından ve karnından bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kanlar içinde kalan S.Y., yakında bulunan evine giderek ailesinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Sinan Y.’yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri aynı mahallede oturduğu öğrenilen T.G.’yi ve olayda yanlarında bulunan iki kişiyi de kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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