Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu

Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, 4 Eylül 2022’de 83 yaşında öldü.

İnançer’in vefatının ardından tarikatın yeni lideri de belli oldu.

Ses sanatçısı Ahmet Özhan, abisi ve rehberi olarak gördüğü İnançer’in vefatı üzerine tekkenin yeni postnişini oldu.

55 YILLIK DOSTLUK

Ömer Tuğrul İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanıştığını söyleyen Ahmet Özhan bir röportajında, ilk andan itibaren ‘Hakk'a göçeceği zamana kadar’ hiç ayrılmadıklarını ifade etmişti.

Özhan aynı röportajda şahsi arkadaşlıktan çok manevi alışverişe kadar süre gelen bu dostluğun, hayatının her döneminde, her kulvarda İnançer'in referansıyla yürüdüğünü söylemişti.