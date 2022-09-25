25 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu

Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu

Ses sanatçısı Ahmet Özhan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ömer Tuğrul İnançer’in yerine, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi’ni yeni postnişini oldu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 05:38
Takip Et

Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu

Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
+
Aa
-

Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, 4 Eylül 2022’de 83 yaşında öldü.

İnançer’in vefatının ardından tarikatın yeni lideri de belli oldu.

Ses sanatçısı Ahmet Özhan, abisi ve rehberi olarak gördüğü İnançer’in vefatı üzerine tekkenin yeni postnişini oldu.

55 YILLIK DOSTLUK

Ömer Tuğrul İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanıştığını söyleyen Ahmet Özhan bir röportajında, ilk andan itibaren ‘Hakk'a göçeceği zamana kadar’ hiç ayrılmadıklarını ifade etmişti.

Özhan aynı röportajda şahsi arkadaşlıktan çok manevi alışverişe kadar süre gelen bu dostluğun, hayatının her döneminde, her kulvarda İnançer'in referansıyla yürüdüğünü söylemişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
2
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
3
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
4
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
5
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
﻿İstanbul Boğazı'ndaki kıyasıya yarışı dünya izledi
6
﻿İstanbul Boğazı'ndaki kıyasıya yarışı dünya izledi
﻿İstanbul Boğazı'ndaki kıyasıya yarışı dünya izledi
﻿TÜSİAD yine iktidara başkaldırdı. Zehir gibi sözlerle ekonomiyi eleştirdiler!
7
﻿TÜSİAD yine iktidara başkaldırdı. Zehir gibi sözlerle ekonomiyi eleştirdiler!
﻿TÜSİAD yine iktidara başkaldırdı. Zehir gibi sözlerle ekonomiyi eleştirdiler!
﻿Elon Musk İran'da Starlink uydu internetini devreye soktu
﻿Elon Musk İran'da Starlink uydu internetini devreye soktu
﻿Elon Musk İran'da Starlink uydu internetini devreye soktu
﻿148 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'daki zehirlenmelerin nedeni belli oldu
﻿148 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'daki zehirlenmelerin nedeni belli oldu
﻿148 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'daki zehirlenmelerin nedeni belli oldu
﻿İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi
﻿İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi
﻿İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.