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Teklif yenilenecek: Chelsea'den Caicedo'ya flaş teklif

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Ekvadorlu oyuncu Caicedo'ya yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 20:23
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Teklif yenilenecek: Chelsea'den Caicedo'ya flaş teklif
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Transferin hızlı takımlarından Chelsea, yeni bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Ekvadorlu oyuncu Moises Caicedo için daha önce kulübüne 62 milyon euro teklifte bulunan Chelsea, bu teklifin reddedilmesi üzerine teklifini yenileme kararı aldı.

Liverpool'un da talip olduğu Caicedo için Brighton'ın 96 milyon euro civarında bir bonservis istediği belirtilirken, Caicedo'nun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon Brighton ile 21 maça çıkan 21 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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