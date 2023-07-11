Tekmeleyerek öldürdü. Günün kahreden videosu

İzmir’de bir kişi, sahibiyle birlikte yoldan geçen Akita cinsi köpeği tekmeleyerek ölümüne neden oldu. Vahşet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekmeleyerek öldürdü. Günün kahreden videosu

İHA’nın haberine göre, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir fırından alışveriş yapan bir kişinin fırının önüne bıraktığı köpeği, o sırada sahibiyle birlikte yoldan geçen Akita cinsi köpeğin önüne atladı. Olayı görünce fırından koşarak çıkan şahıs, kendi köpeğini kenara çektikten sonra Akita cinsi köpeğe tekmeler savurmaya başladı.

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, köpek çevredekilerin müdahalelerine rağmen öldü. Öldürülen köpeğin sahibi olan aile karakola giderek suç duyurusunda bulunurken, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs ise serbest bırakıldı.

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