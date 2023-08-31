TEKNOFEST için harcanan para 3 milyon liraya dayandı. Devlet Erdoğan’ın damadı için seferber oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın vakfının düzenlediği TEKNOFEST için devlet seferber oldu. Ankara’da düzenlenen festival için açılan iki ihalede harcanan para 3 milyon liraya dayandı.

TEKNOFEST için harcanan para 3 milyon liraya dayandı. Devlet Erdoğan’ın damadı için seferber oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar’ın vakfı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi Bakanlığı’nın üstlendiği TEKNOFEST için kamunun kasası seferber edildi. Festival için bu kez de gençliğin bütçesinden milyonlarca lira para harcandı. Görevleri arasında, “Gençliğin sorunlarını çözmek” de olan Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasındaki festival için 3 milyon TL’ye yakın kaynak ayırdı.

YÖNTEM “PAZARLIK”

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “2023 Yılı TEKNOFEST Yemek Organizasyonu Hizmet Alım İşi” ihalesi için 4 Ağustos’ta onay aldı. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun, “Doğal afet, salgın hastalık ve ani, beklenmeyen durumların ortaya çıkması durumunda” kullanılmasına izin verdiği pazarlık yöntemiyle 8 Ağustos’ta gerçekleştirildi. İdare, festivale yarışmacı olarak katılanlara dağıtılacak yemekler için 1 milyon 432 bin 500 TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardı.

İhaleye yalnızca bir şirket teklif sundu. İhalenin sözleşmesi ise 22 Ağustos’ta imzalandı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile “Nova” isimli şirket arasında imzalanan sözleşmenin bedeli ise kayıtlara 1 milyon 374 bin 975 TL olarak geçti.

BİR İHALE DAHA

Festivalde dağıtılacak yemekler için 1,3 milyon TL harcayan müdürlük, festivale yönelik 8 Ağustos’ta, “TEKNOFEST Organizasyon Hizmet Alım İşi” ihalesi de düzenledi. Yine pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale kapsamında iki şirketten teklif alındı. Teklifleri değerlendiren Müdürlük, 21 Ağustos’ta “OGK İnşaat” isimli şirket ile 1 milyon 427 bin TL’lik anlaşma yaptı. Böylece, Ankara Etimesgut Havalimanı’nda 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasındaki TEKNOFEST için Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kasasından toplam 2 milyon 901 bin 975 TL çıktı.

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Ah yerde kalmaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ah yerde kalmaz atasözünün anlamı nedir?
Başbakanın gazeteci sevgilisinden şok eden tecavüz yorumu Dünya
Başbakanın gazeteci sevgilisinden şok eden tecavüz yorumu
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Dinamo Kiev'in Beşiktaş'a teşekkür mesajı Rusları kzıdırdı Spor
Dinamo Kiev'in Beşiktaş'a teşekkür mesajı Rusları kzıdırdı
Türbülansa giren uçakta yolcular şok yaşadı. 11 kişi hastanelik oldu Dünya
Türbülansa giren uçakta yolcular şok yaşadı. 11 kişi hastanelik oldu
Salvador Dali maskeli kuyumcu baskını. Diziye özendiler rezil oldular Güncel
Salvador Dali maskeli kuyumcu baskını. Diziye özendiler rezil oldular
Galatasaray Moldeli oyuncuyu önce eledi sonra talip oldu Spor
Galatasaray Moldeli oyuncuyu önce eledi sonra talip oldu