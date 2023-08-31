TEKNOFEST için harcanan para 3 milyon liraya dayandı. Devlet Erdoğan’ın damadı için seferber oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar’ın vakfı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi Bakanlığı’nın üstlendiği TEKNOFEST için kamunun kasası seferber edildi. Festival için bu kez de gençliğin bütçesinden milyonlarca lira para harcandı. Görevleri arasında, “Gençliğin sorunlarını çözmek” de olan Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasındaki festival için 3 milyon TL’ye yakın kaynak ayırdı.

YÖNTEM “PAZARLIK”

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “2023 Yılı TEKNOFEST Yemek Organizasyonu Hizmet Alım İşi” ihalesi için 4 Ağustos’ta onay aldı. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun, “Doğal afet, salgın hastalık ve ani, beklenmeyen durumların ortaya çıkması durumunda” kullanılmasına izin verdiği pazarlık yöntemiyle 8 Ağustos’ta gerçekleştirildi. İdare, festivale yarışmacı olarak katılanlara dağıtılacak yemekler için 1 milyon 432 bin 500 TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardı.

İhaleye yalnızca bir şirket teklif sundu. İhalenin sözleşmesi ise 22 Ağustos’ta imzalandı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile “Nova” isimli şirket arasında imzalanan sözleşmenin bedeli ise kayıtlara 1 milyon 374 bin 975 TL olarak geçti.

BİR İHALE DAHA

Festivalde dağıtılacak yemekler için 1,3 milyon TL harcayan müdürlük, festivale yönelik 8 Ağustos’ta, “TEKNOFEST Organizasyon Hizmet Alım İşi” ihalesi de düzenledi. Yine pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale kapsamında iki şirketten teklif alındı. Teklifleri değerlendiren Müdürlük, 21 Ağustos’ta “OGK İnşaat” isimli şirket ile 1 milyon 427 bin TL’lik anlaşma yaptı. Böylece, Ankara Etimesgut Havalimanı’nda 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasındaki TEKNOFEST için Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kasasından toplam 2 milyon 901 bin 975 TL çıktı.