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Teknolojik cihazlar çocukları nasıl etkiliyor

Teknoloji çağının ürünleri yaşamı epeyce kolaylaştırıyor ancak beraberinde yeni sorunları da getiriyor. Peki, elektronik cihazların çocuklarda yarattığı bağımlılık büyük sakıncalar doğuruyor. Peki teknolojik cihazlar çocukları nasıl etkiliyor? İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 08:24
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Teknolojik cihazlar çocukları etkiliyor

Teknolojik cihazlar çocukları nasıl etkiliyor
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SALDIRGANLIK
Sosyal medya, oyunlar ve filmler çocukların şiddeti küçük yaşlarda öğrenip çevrelerine uygulamalarına neden olabilir.

 

GELİŞİM BOZUKLUKLARI
Özellikle 12 yaş altındaki çocukların teknoloji kullanımları, gelişimi ve öğrenme becerileri için oldukça zararlı. Tüm günlerini ve saatlerini elektronik oyunlar karşısında geçiren çocuklarda hareketsizlikle birlikte hem bedensel hem de beyinsel gelişim bozuklukları görülebilir.

OBEZİTE
Araştırmalar odalarında teknolojik cihaz bulunan 5 çocuktan 2’sinde obezite görüldüğünü belirtiyor.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR
Teknolojinin fazla kullanımı çocuklarda dikkat bozukluğu, özgüven yoksunluğu, depresyon ve umarsızlık gibi rahatsızlıklara sebep olabilir.

UYKUSUZLUK
Bazen ebeveynler çocuklarının teknolojik alet kullanımlarına dikkat etmeyebilirler. Fakat uzun süreli teknolojik alet kullanımı, uykusuzluğa sebep olarak okul başarılarını da olumsuz etkileyebilir.

 

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