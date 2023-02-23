Teknolojik cihazlar çocukları nasıl etkiliyor

SALDIRGANLIK

Sosyal medya, oyunlar ve filmler çocukların şiddeti küçük yaşlarda öğrenip çevrelerine uygulamalarına neden olabilir.

GELİŞİM BOZUKLUKLARI

Özellikle 12 yaş altındaki çocukların teknoloji kullanımları, gelişimi ve öğrenme becerileri için oldukça zararlı. Tüm günlerini ve saatlerini elektronik oyunlar karşısında geçiren çocuklarda hareketsizlikle birlikte hem bedensel hem de beyinsel gelişim bozuklukları görülebilir.

OBEZİTE

Araştırmalar odalarında teknolojik cihaz bulunan 5 çocuktan 2’sinde obezite görüldüğünü belirtiyor.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR

Teknolojinin fazla kullanımı çocuklarda dikkat bozukluğu, özgüven yoksunluğu, depresyon ve umarsızlık gibi rahatsızlıklara sebep olabilir.

UYKUSUZLUK

Bazen ebeveynler çocuklarının teknolojik alet kullanımlarına dikkat etmeyebilirler. Fakat uzun süreli teknolojik alet kullanımı, uykusuzluğa sebep olarak okul başarılarını da olumsuz etkileyebilir.