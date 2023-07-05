Teknolojinin yol açtığı boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyardı

İHA’nın haberine göre; Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Timur Yıldırım, son zamanlarda yaşanan boyun ağrılarının genellikle teknoloji kaynaklı olduğunu belirterek, akıllı telefon ve diğer elde taşınan cihazların yaygın kullanılması ve masaüstü bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayar kullanırken uzun süreli oturmanın da yanlış duruş ve boyun ağrısına neden olduğunu dile getirdi.

Bugünün dijital çağında teknoloji, hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İnsanlar akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve sanal gerçeklik gözlükleri gibi çeşitli cihazlarla sürekli etkileşim halinde. Ancak teknolojinin sunduğu bu kolaylık ve bağlantı, bir dezavantaja sahip.

Son zamanlarda yaşanan boyun ağrılarının, genellikle teknoloji kaynaklı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Timur Yıldırım, “Akıllı telefonlar ve diğer elde taşınan cihazların yaygın kullanımıyla, insanlar gün boyunca ekranlara bakarak saatler geçiriyorlar; bu da "Metin Boyun" olarak adlandırılan bir pozisyon oluşturuyor. Bu doğal olmayan pozisyon, boyunda fazla gerilemeye neden olarak kas dengesizlikleri ve gerginliğe yol açmaktadır. Ayrıca, masaüstü bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlar kullanırken uzun süreli oturma da yanlış duruş ve boyun ağrısına neden olabilir” sözlerini kullandı.

“TEKNOLOJİ KAYNAKLI BOYUN AĞRISININ SEBEPLERİ ARASINDA BİRÇOK FAKTÖR ETKİLİ”

Doç. Dr. Timur Yıldırım, teknoloji kaynaklı boyun ağrısının çeşitli belirtilerle kendini gösterdiğini belirterek sebeplerini şu şekilde sıraladı:

“Boyun ve Omuz Ağrısı: Boyun ve omuz bölgelerinde sürekli rahatsızlık, hassasiyet veya sertlik. Baş Ağrıları: Boyundaki kas gerginliği ve zorlanmadan kaynaklanan gerilim baş ağrıları veya migrenin tetiklenmesi. Hareket Aralığının Azalması: Ağrı veya sertlik hissetmeden boyunun yanlara veya öne arkaya dönme veya eğme zorluğu. Kas Zayıflığı: Uzun süreli hareketsizlik veya yanlış duruş nedeniyle boyundaki zayıflamış kaslar.”

Doç. Dr. Timur Yıldırım, teknoloji kaynaklı boyun ağrısının sebepleri arasında birçok faktörün etkili olduğunu belirterek, kötü duruş, tekrarlayan hareketler, ekran konumu ve hareketsiz yaşam tarzının belirleyici olduğunu kaydetti.

“İYİ DURUŞU KORUYUN”

Doç. Dr. Yıldırım, boyun ağrısını önleyici önlemleri ise şu şekilde sıraladı:

“İyi Duruşu Koruyun: Dik oturun, omuzlarınızı rahatlatın ve cihazlarınızın göz seviyenizde olduğundan emin olun, böylece boynun üzerindeki gerilimi azaltın. Düzenli Ara Vermek: Cihaz kullanım rutininize düzenli aralar ekleyerek gerinip hareket edin, böylece boyun kasları rahatlayabilir ve toparlanabilir. Ergonomik Düzenlemeler: Boyuna baskıyı azaltmak için ayarlanabilir sandalyeler, masa ve bilgisayar monitörleri gibi ergonomik ekipmanları tercih edin ve doğal bir duruşu koruyun. Egzersiz ve Germe: Düzenli fiziksel aktiviteye katılın ve boyun germe egzersizleri yaparak destekleyici kasları güçlendirin ve esnekliği artırın. Bilinçli Cihaz Kullanımı: Duruş ve kullanım alışkanlıklarınızın farkında olun, uzun süre tek bir pozisyonda vakit geçirmekten kaçının ve elektronik cihazları kullanırken başınızı doğal bir pozisyonda tutun. Fizik Tedavi ve Masaj: Sürekli veya şiddetli boyun ağrısı yaşıyorsanız, uzmana başvurun. Fizik tedavi, masaj terapisi ve manuel terapi gibi düzenlemeler rahatlama sağlayabilir ve iyileşmeyi teşvik edebilir.”