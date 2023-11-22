Tekstil ürünleri yüklü TIR alev alev yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde tekstil ürünleri yüklü TIR alev alev yandı. Yangın nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

KAYNAK: DHA
Tekstil ürünleri yüklü TIR alev alev yandı

Olay, 19.00 sıralarında İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kapantepe Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan R.Ö. idaresindeki 43 AAZ 985 plakalı TIR’ın motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, durumu fark etmesi üzerine yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken TIR ise kullanılamaz hale geldi. Tekstil ürünleri yüklü dorsede ürünlerin bir kısmı da zarar gördü. Otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, söndürme çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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