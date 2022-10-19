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TELE1 susturulamaz. Gün gelir o kantar sizi de tartar. Herkes özgür medyanın yanında olmalıdır. Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet

RTÜK, TELE1 ekranının üç gün süreyle kapatılmasına oyçokluğu ile karar verdi. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi" dedi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 15:48
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TELE1 susturulamaz. Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet. Herkes özgür medyanın yanında olmalıdır

TELE1 susturulamaz. Gün gelir o kantar sizi de tartar. Herkes özgür medyanın yanında olmalıdır. Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet
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Serra Kadıgil, Enver Aysever'in programında, "Diyanet diye bir şey olabilir mi? İnançlı var inançsız var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var, Musevi var... Biz bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Eğitimden kesiyoruz sağlıktan kesiyoruz götürüyoruz İmam Hatip'e veriyoruz. Niye onun başındaki dayılar milyarlık mercedeslere binebilsinler diye. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır'' ifadelerini kullanmıştı. TELE1 bu sebepten 3 gün kapatma cezası aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, TELE1 ekranının üç gün süreyle karartılacağını açıkladı. Taşçı paylaşımında, TELE1'e verilen cezanın ayrıntılarını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İlhan Taşcı, Tele1’e 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oyçokluğuyla karar verildiğini ifade etti.

Karara tepki gösteren Taşcı, “Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasidir” dedi.

Taşcı şunları kaydetti:

RTÜK, Tele1 kanalının 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oyçokluğuyla karar verdi. Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasidir.

RTÜK, Sn Konuralp ile karşıoy kullandığımız kararını, TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştirisine dayandırdı. Amaç seçimlere giderken ekranları karartmak, farklı seslerin, muhalefetin çözüm önerilerinin duyulmasını engellemek!

RTÜK bugün bir kanalın yayın ihlalini değil Türkiye'yi yöneten anlayışın basına, çok sesliliğe, düşünce özgürlüğüne bakışını oyladı sonuç demokrasi ve çok seslilik katledildi. Hedef seçimlerde karartılmış ekran, susturulmuş, karanlığa boğulmuş Türkiye! Durum vahim ama umutsuz değil.

Danıştay 13. Dairesi, RTÜK’ün aynı maddeden verdiği cezayı “Kurulun basın özgürlüğüne yapılan müdahalesinin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı” gerekçesiyle iptal etmişti. Zorlama rapora dayanan bu karar da iptal edilecektir/edilmelidir. Bu düşünce özgürlüğünün gereğidir.

RTÜK’ün TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in Diyanet ve imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle TELE1’e 3 gün yayın durdurma cezası verdiğini duyurdu. Konuralp, bu kararın TELE1’i yayın lisansını kaybetme aşamasına kadar getirdiğine dikkat çekti.

"Şubat 2023’e kadar benzer bir ceza alması halinde, TELE1 RTÜK eliyle kapatılacak" dedi.

Konuralp, şunları kaydetti:

"Kadıgil’in sözleri şüphesiz ifade ve basın özgürlüğünün güvencesi altındadır. Bu hukuki gerçeğe rağmen alınan karar, Ebubekir Şahin’e verilen talimatların sonucudur. Toplumu bu cezalarla susturabileceklerini sanmaları ise çaresizliklerindendir. Başaramayacaklar, biliyorlar.

Sayın Ali Bardakoğlu örneğinde olduğu gibi, Diyanet 100 yıllık geçmişinin büyük bir bölümünde kurucusu Atatürk’ün idealleri doğrultusunda faaliyet göstermiştir; yeniden gösterir.

Tarih de Ali Erbaş ve benzerlerini değil, Sayın Bardakoğlu gibi isimleri anımsar.”

 

 

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SUSSSS
19.10.2022 16:23
yasa çıktı. Diğerlerine de sıra gelir mi? gelir.  
 
Tekin Ertürk
19.10.2022 16:14
Başlık için Yeniçağ'a çok teşekkür ederim. Tele 1'in yanındayız. Az kaldı gidecekler diyemiyorum çünkü kaç sığınmacı??? akp için oy kullanacak bilinmez. Onlar Müslüman? akp Müslüman!!!  
 
şerefli adam
19.10.2022 16:09
ahbap çavuş ağırlama yeri a haber ne ise karşıtı tele 1 yalan mı  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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