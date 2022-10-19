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Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK’ün Tele1’e verdiği kapatma cezasına sert tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan RTÜK tarafından 3 günlük kapama cezası verilmesine sert tepki geldi…

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 18:06
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK’ün Tele1’e verdiği kapatma cezasına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK’ün Tele1’e verdiği kapatma cezasına sert tepki
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RTÜK, TELE1 ekranının üç gün süreyle kapatılmasına oyçokluğu ile karar verdi.  

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi" dedi.

Söz konusu karara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki geldi.

" BU KARANLIK ZİHNİYETE SON VERECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu mesajında; Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan TELE1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz.” ifadelerini kullandı…

İşte o paylaşım:

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Tozanlı
19.10.2022 19:16
Syn kılıçdaroğlu, inşaallah iktidarınız döneminde,Başta diyanet, valililerın, kaymakam ve benzeri kurumlardaki Lüks araçları toplayıp satmanîzı ve 3,5 üniversiteye uçak projesi için birleştirmenizi  
 
Prekazi
19.10.2022 18:13
Sen kaldığın surece cezaları yer muhalifler.bi fonksiyonun yok.  
 
TC Bursa
19.10.2022 18:09
Bırakın iktidar son günlerini istediği gibi geçirsin. Gün geldiğinde yaptıklarının karşılığını fazlasıyla alacaklar. Bu dünya etme,bulma dünyası  
 
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