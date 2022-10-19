Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK’ün Tele1’e verdiği kapatma cezasına sert tepki

RTÜK, TELE1 ekranının üç gün süreyle kapatılmasına oyçokluğu ile karar verdi.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi" dedi.

Söz konusu karara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki geldi.

" BU KARANLIK ZİHNİYETE SON VERECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu mesajında; “Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan TELE1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz.” ifadelerini kullandı…

İşte o paylaşım: