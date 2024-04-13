Teleferik kazası sonrası vatandaşların kurtarılma anları ortaya çıktı. Annesine 'Aşağı inince ara' dedi

Antalya’da dün akşam feci bir kaza meydana geldi. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA SON DURUMU PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaza alanındaki arama kurtarma çalışmaları ile ilgili son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya “Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIN KURTARILMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Antalya’daki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşların o anlarda yaşadığı korku ise dikkat çekti. Annesinin kurtarıldığı anları izleyen oğlu ise ‘Anne aşağı gidince ara’ diyerek seslendi.

Ortaya çıkan bir başka videoda ise vatandaşların teleferikte mahsur kaldığı ve kurtarılmayı beklediği anlar yer aldı.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI’INDAN RUHSAT AÇIKLAMASI

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Tünektepe Teleferik Tesisi'nin 2017'deki ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin Odaları tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi.

Tesisle ilgili açıklama yapan Atmaca "Teleferik tesisinin teknik özellikleri, bakım ve tesis operatörlerinin yeterliliği ve sistem donanımlarının uygunluğu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından incelenmiş, 8 Kasım 2017'de düzenlenen ruhsatla, mevcut durumunun korunması koşuluyla çalıştırılmasının 'uygun' olduğu kanaatine varılarak tesis ruhsatlandırılmıştır" dedi.