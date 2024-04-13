Teleferik kazasında mahsur kalanlar kalpten gidecekti. Kurtarıcıya da kurtarıcı lazım. Antalya'da kurtarma rezaleti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Tünektepe Teleferik Tesisine ait bir teleferik kabini düştü. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Toplam 24 kabinede mahsur kalan 174 vatandaşın kurtarılma operasyonu tamamlandı. Kurtarma operasyonuna 607 arama kurtarma personeli, 8 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 113 araç, 6 ambulans ile dron görevlendirilmişti.
PERSONEL AŞAĞI İNEMEKTE ZORLANDI
Vatandaşların kurtarma operasyonu esnasında halatla helikopterden aşağı iniş yapmaya çalışan bir personelin yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
Görüntülerde olay yerine helikopterden inmeye çalışan bir arama kurtarma personelinin havada savrulduğu yere inmekte zorlandığı görülüyor.
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