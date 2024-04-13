Teleferik kazasında mahsur kalanlar kalpten gidecekti. Kurtarıcıya da kurtarıcı lazım. Antalya'da kurtarma rezaleti

Antalya’da meydana gelen teleferik faciasında mahsur havada kabin içinde mahsur kalan tüm vatandaşlar kurtarılırken, vatandaşların kurtarılma çalışmaları esansında çekilen bir görüntü gündem oldu.