Antalya’daki teleferik faciasında ölen tek kişiydi! Kahreden detay ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’daki teleferik faciasında ölen tek kişiydi! Kahreden detay ortaya çıktı
Antalya’da dün meydana gelen teleferik faciasında kahreden bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Memiş Gümüş’ün, kazada yaralı olarak kurtulan eşi ve iki çocuğuyla birlikte ilk kez teleferiğe bindiği ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sarısu teleferik hattını destekleyen demir direklerden biri, dün saat 18.00 civarında heyelan sonucu kırıldı ve bir kabin ona çarptı. 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çöktü ve içindekiler metrelerce yükseklikten düştü.

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Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin, ailesiyle birlikte bayram tatili için Söke ilçesinden gelen Memiş Gümüş olduğu belirlendi.

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Gümüş’ün öğretmen olan eşi Keziban Çapar Gümüş (49) ve oğulları Fatih Gümüş (14) ile Lütfullah Gümüş (17) de kazada yaralandı.

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HAKİMLİKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün camilerde müezzinlik yapıp, Kuran okuması nedeniyle çevresinde 'Memiş Hoca' olarak tanındığı, hakimlik yaparken FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği, eşi Keziban Çapar Gümüş'ün ise Bağarası Hürriyet İlkokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Yakınları, Memiş Gümüş’ün cenazesinin bugün akşam Söke’ye getirileceğini ve yarın Bağarası Mahallesi’nde defnedileceğini duyurdu.

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