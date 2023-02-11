﻿Çocuğunuz telefon bağımlısı mı? Telefon bağımlılığından kurtulmak için ne yapılmalı?

CNN Türk’te yer alan habere göre; Uzmanlar çocukların akıllı telefonlara veya sınırsız internet erişimine sahip olmamasının zararlarına dikkat çekti.

Dijital çağda çocuk yetiştirmek ayrı bir meziyet haline geldi. Geçmiş yıllarda bizlerin sosyal gelişimine destek sağlayan sokak oyun arkadaşlarımız vardı.

GENÇLER TELEFON BAĞIMLILIĞI KURTULMAK İÇİN NE YAPMALI?

Tüm gençlerimizin mutlaka telefon bağımlılığı kurtulmak için farkındalık kazanması gerekiyor. Biz mi teknolojiyi kullanıyor, yoksa teknoloji bize sahip mi oluyor? Bunu doğru yönetmeliyiz! Arkadaşlarınızın o an için hemen neler yaptığını öğrenmek ya da kafanızı stresli bir projeden uzaklaştırmak için harika bir mola oluyor akıllı telefonda gezinmek, haklı mıyım? Hatta tuvalette geçirilen süreler bile akıllı telefon sayesinde artık canımız sıkılmadan geçiyor olabilir? Tüm bunların istatistik analizlerine ve teknoloji bağımlılığı nedir, gelin yakından bakalım:

Korona virüs pandemi ve karantina döneminde akıllı telefon kullanım süreleri %30 artış gösterdi.

Şu an AB ortalamasında günde 3 saat 15 dakika akıllı telefon kullanılıyor. Bu süre ülkemizde günlük 5 saat civarında olduğu düşünülüyor. Peki, bu kadar süre telefonumuzda neler yapıyoruz?

Günde 58 kez telefon ekranını açıp yeni bildirim var mı diye bakıyoruz.

Y kuşağı %13’ü günde 12 saat akıllı telefon kullanıyor.

Çoğu insan telefonu eline aldığında yaklaşık 1 dakika 15 saniye harcar.

Telefonda en çok aile ve dostlarla mesajlaşma zamanı geçiriyoruz.

İkinci sırada en çok sosyal medyada geziniyoruz.

En çok zaman harcadığımız üçüncü şey haberleri takip etmek.

ERGENLERDE TELEFON BAĞIMLILIĞI NASIL ÖNLENİR?

Dijital dünyaya erişim parmaklarınızın ucunda olduğundan, dışarıdaki kocaman gerçek dünyayı unutuyoruz. Gün içinde ne yaparsanız yapın, kendinize teknolojisiz bir mola mutlaka verin! Öğle arası 1 saat akıllı telefonu sadece arama fonksiyonu için kullanmayı hedefleyebilirsiniz. Evden veya ofisten çıkın ve telefon bağımlılığından kurtulmak için telefonsuz yürüyüşe çıkın. Binanın çevresinde basit bir tur bile değerlidir.

Akşam yemeğine oturma öncesinde yeni bir kural deneyebilirsiniz: telefon bağımlılığından kurtulmak için telefonlar sehpa üzerine!

Herkes masaya oturmadan önce akıllı telefonunu salondaki sehpanın üstüne bırakıp, sofrayı herkes birlikte hazırlasın. Tabaklar çatallar derken, herkes ucundan tutsun. Ekmekleri biriniz doğrarken, diğeri salatayı hazırlayabilir. Unutmayın ki, akşam yemekleri ailenin omurgasıdır. Ne kadar çok katılım ve emekle hazırlanırsa, o kadar değerlidir.

ÇOCUKLARIN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI İÇİN YAPILACAKLAR

Çocuğunuzun tablet ya da telefonda geçirdiği süre içinde duygusal zekasının gelişme şansı yoktur. Çocuklarımızın hafızalarına unutulmaz anılar eklemeliyiz. Bir çocuk büyüdüğünde geçmiş yıllarda izlediği ekran görüntülerini değil, anne babasıyla yaptıkları piknikleri ya da bisiklete binmeyi öğrendiği anı hatırlayacaktır. Teknolojik emzik gibi çocukların ellerinde tablet telefon yer alıyor. Üretmeyen, düşünmeyen, ekrana donuk bakışlarla odaklanan çocuklar büyüyor. Oysa oynayan, koşan, zıplayan, hoplayan ve uçurtma peşinde kahkahalar atan çocuklar yetiştirmeliyiz. Soru şu: gerçekten telefon bağımlılığından kurtulmak istiyor musunuz?

ÇOCUKLARA İNTERNETİ TAMAMEN YASAKLAMAYIN

Çocukların internet kullanımındaki yetkinlikleri, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik aletlere hakim olması, onların üstün zekalı olduğu yönünde değerlendirilse de bu durum, zekayla doğru orantılı değildir. Çocukları tümüyle internetten alıkoymak veya teknolojik aletleri yasaklamak ya da onları tamamıyla özgür bırakmak yanlış bir tutumdur. En ideal yol çocukların yaşına, internet içeriğine ve süresine göre bir denetleme mekanizması oluşturmaktır. Bu sayede çocuk hem gelişen dünyaya ayak uyduracak hem de teknoloji bağımlılığa yakalanmayacaktır.

ÇOCUKLARIMIZDA TELEFON BAĞIMLILIĞI NASIL GEÇER?

Çocuklarımızın hafızalarına unutulmaz anılar eklemeliyiz. Bir çocuk büyüdüğünde geçmiş yıllarda izlediği ekran görüntülerini değil, anne babasıyla yaptıkları piknikleri ya da bisiklete binmeyi öğrendiği anı hatırlayacaktır. Teknolojik emzik gibi çocukların ellerinde tablet telefon yer alıyor. Üretmeyen, düşünmeyen, ekrana donuk bakışlarla odaklanan çocuklar büyüyor. Oysa oynayan, koşan, zıplayan, hoplayan ve uçurtma peşinde kahkahalar atan çocuklar yetiştirmeliyiz. Soru şu: gerçekten telefon bağımlılığından kurtulmak istiyor musunuz?

Günlük yaşamda yetişkin bireyler için gerekli olan internet kullanımı, özellikle çocukluk çağında gerekli kontrol sağlanmadığında önemli sorunları beraberinde getiriyor. Ailelerin internet kullanımında bilinçli olması ve çocukların da dijital dünya ile ilişkilerinin sınırlandırılması konusunda, gerektiğinde uzman desteği alması büyük önem taşıyor. O halde ne yapmalıyız?

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ÇOCUKLARI YALNIZLAŞTIRIYOR

Teknoloji bağımlılığında ve özellikle de yoğun ekran maruziyetine kalan bir çocukta, yaşa göre farklı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu durum daha sonra alışkanlık haline gelmektedir. İnternet ve teknoloji bağımlılığı olan bir çocukta; dil ve konuşma becerilerinde gerilik meydana gelebilir, her seslenildiğinde tepkisiz kalabilir, büyüdükçe dikkat eksikliği, öfke kontrolü sorunu gelişebilir, anne ve babayla, çevresiyle ilişkileri olumsuz etkilenebilir, okul hayatında bir takım sorunlar ve başarısızlıkla görülebilir. Ergenlik döneminde ise içe kapanma, sosyal ortamlardan uzak durma ve iletişim güçlüğü ortaya çıkabilir.

KONTROLLÜ İNTERNET KULLANIMI ÖNEMLİ

2 yaşından küçük çocukların internet, TV ya da bilgisayarla karşılaşması gelişim süreçleri açısından uygun değildir. Okul öncesi yaş grubu için günde 30 dakikayı geçmeyecek şekilde internet kullanımı yeterlidir. İlköğretimin ilk 4 yılında ödev haricinde oyun ve eğlence için günlük 45 dakika zaman ayırılabilir. Sonraki yıllarda hafta sonu daha esnek olmakla birlikte günde 1 saat kullanım uygundur. Lise çağında da günlük 2 saat yeterli olmaktadır. Ebeveynler, çocuklarının internette geçirdikleri zamanı takip ettikleri kadar içerikleri de takip etmesi, onları anlamaları açısından önemlidir. Çocuklara, kontrolsüz internet kullanımının zararlarını anlatmaya çalışmaktan kaçınılmamalıdır.

ÇOCUĞUNUZ İNTERNET BAĞIMLISI OLMASIN

1.Çocukları teselli etmek, susturmak, yemek yedirmek için akıllı telefon/tablet vs. gibi aletleri asla kullanmayın

2.Çocuğunuzu tanımaya, yol haritası belirlerken onun neden bağımlı olduğunu anlamaya çalışın.

3.Çocuğunuzun ihtiyaçlarını görmeyi deneyin. Hayatta, aile içi ilişkilerde ve sosyal ortamlarda beslenemediği, tamamlayamadığı faktörleri açığa çıkarın.

4.Günlük internet kullanım saatlerini belirleyin.

5.Haftalık internet kullanımı çizelgeleri hazırlayın, buna göre bir plan oluşturun.

6.Destek grupları ya da aile terapisi gibi yöntemleri hayata geçirin.

7.Çocuklarınızı yetenek ve ilgi alanlarına uygun spor ve sanat dallarına, hobilere yönlendirin.

8.Yapmayı isteyip de fırsat bulamadığı faaliyetleri bir deftere yazmasını sağlayın. İnternet kullanmak için yoğun istek duyduğunda yazdıklarından birini yapmasını isteyin.

9.Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini destekleyin, onları bir araya getirecek aktivite planlayın.

10.Çocuğunuzun bilgisayar kullanımını kontrol edin ve sanal ortamdaki arkadaşlarını tanıyın.

11.Bilgisayarlarınızda güvenli internet uygulamalarının olmasına özen gösterin.

12.Uzun süreli bilgisayar kullanan çocuğunuzu engelleyemiyorsanız mutlaka uzman yardımı alın.

Kaynak: memorial.com.tr