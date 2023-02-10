10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enkaz altından video çekip helallik istedi, borcu olan kişileri söyledi

Enkaz altından video çekip helallik istedi, borcu olan kişileri söyledi

Kahramanmaraş’ta, enkaz altında çektiği videoda helallik isteyip borcu olan kişileri söyleyen, “kimsenin hakkını koymayın bende” diyen kadın ve ailesi enkaz altından kurtarıldı. O anların görüntüsü ortaya çıktı

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 09:28
Takip Et

Kahramanmaraş'ta enkaz altında video çekip helallik isteyen kadın ve ailesi kurtarıldı

Enkaz altından video çekip helallik istedi, borcu olan kişileri söyledi
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde, ailesiyle enkaz altında kalan kadın o anların videosunu çekip, yardım istedi. Yardım isterken, borçlu olduğu kişilerin isimlerini de söyleyen kadın helallik istedi. Kadın ve ailesi kurtarıldı ve video Tiktok'ta yayınlandı.

Depremzede kadın helallik isterken söyledikleri:

-Biz ölürsek telefonu bulursanız 

-Kahramanmaraş büyük deprem enkazın altında 5 kişiyiz

--Ahmet'i göster Ahmet'i göster 

-Bilal'den hiç haber yok 

-Bilal kendini göster. Bilal'im kurban olduğum

-Hakkınızı helal edin. Birçok insanın bende hakkı var 

-Mustafa'ya 2500 lira borcumuz var. 

-Telefon elinize geçerse kinsenin hakkını koymayın

-Yardım parası var. Moruk Ahmet'in çocuklarına onu ödeyin

KURTARMA ANI

İşte tam bu sırada kurtarma ekiplerinin sesi duyuldu:

-Çıkaracağız hepinizi. Hava boşluğunuz var mı? Peki bazılarınız ayak sıkışıklığı var mı?

-Hiç yok, hepimiz iyiyiz 

-Tamam çok güzel 

-Sadece şunu söylüyorum size, sakin kalın nefesinizi düzenli verin 

-Buz 9 saattir sakinizi burada

 

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ATA
10.02.2023 09:44
tüylerimiz diken diken oldu  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
4
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
5
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
6
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
7
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' paylaşımı
﻿ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' paylaşımı
﻿ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' paylaşımı
﻿Hamile 2 depremzede doğum yaptı
﻿Hamile 2 depremzede doğum yaptı
﻿Hamile 2 depremzede doğum yaptı
﻿32 yataklı konteyner ev alev alev yandı
﻿32 yataklı konteyner ev alev alev yandı
﻿32 yataklı konteyner ev alev alev yandı
﻿ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması
﻿ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması
﻿ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.