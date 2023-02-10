Enkaz altından video çekip helallik istedi, borcu olan kişileri söyledi

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde, ailesiyle enkaz altında kalan kadın o anların videosunu çekip, yardım istedi. Yardım isterken, borçlu olduğu kişilerin isimlerini de söyleyen kadın helallik istedi. Kadın ve ailesi kurtarıldı ve video Tiktok'ta yayınlandı.
Depremzede kadın helallik isterken söyledikleri:
-Biz ölürsek telefonu bulursanız
-Kahramanmaraş büyük deprem enkazın altında 5 kişiyiz
--Ahmet'i göster Ahmet'i göster
-Bilal'den hiç haber yok
-Bilal kendini göster. Bilal'im kurban olduğum
-Hakkınızı helal edin. Birçok insanın bende hakkı var
-Mustafa'ya 2500 lira borcumuz var.
-Telefon elinize geçerse kinsenin hakkını koymayın
-Yardım parası var. Moruk Ahmet'in çocuklarına onu ödeyin
KURTARMA ANI
İşte tam bu sırada kurtarma ekiplerinin sesi duyuldu:
-Çıkaracağız hepinizi. Hava boşluğunuz var mı? Peki bazılarınız ayak sıkışıklığı var mı?
-Hiç yok, hepimiz iyiyiz
-Tamam çok güzel
-Sadece şunu söylüyorum size, sakin kalın nefesinizi düzenli verin
-Buz 9 saattir sakinizi burada
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