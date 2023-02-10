Enkaz altından video çekip helallik istedi, borcu olan kişileri söyledi

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde, ailesiyle enkaz altında kalan kadın o anların videosunu çekip, yardım istedi. Yardım isterken, borçlu olduğu kişilerin isimlerini de söyleyen kadın helallik istedi. Kadın ve ailesi kurtarıldı ve video Tiktok'ta yayınlandı.

Depremzede kadın helallik isterken söyledikleri:

-Biz ölürsek telefonu bulursanız

-Kahramanmaraş büyük deprem enkazın altında 5 kişiyiz

--Ahmet'i göster Ahmet'i göster

-Bilal'den hiç haber yok

-Bilal kendini göster. Bilal'im kurban olduğum

-Hakkınızı helal edin. Birçok insanın bende hakkı var

-Mustafa'ya 2500 lira borcumuz var.

-Telefon elinize geçerse kinsenin hakkını koymayın

-Yardım parası var. Moruk Ahmet'in çocuklarına onu ödeyin

KURTARMA ANI

İşte tam bu sırada kurtarma ekiplerinin sesi duyuldu:

-Çıkaracağız hepinizi. Hava boşluğunuz var mı? Peki bazılarınız ayak sıkışıklığı var mı?

-Hiç yok, hepimiz iyiyiz

-Tamam çok güzel

-Sadece şunu söylüyorum size, sakin kalın nefesinizi düzenli verin

-Buz 9 saattir sakinizi burada