Yağmacılar telefoncunun camını kırıp içeri girdi. Bulun bunları. Hiç çekinme de yok

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremleri, 120 artçı takip etti. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'ı vuran depremlerde an itibariyle 18 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti, 72 binden fazla da yaralı bulunuyor. Binlerce bina enkaza döndü, vatandaşlar göçük altında kaldı.

Mehmetçik, AFAD, Sahil Güvenlik ve Emniyet güçleri, vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba gösteriyor.

Deprem bölgesinde birçok şehirde yardım çığlıkları yükselirken Hatay'da çekilen görüntülerde kansız yağmacıların ortaya çıktığı görüldü.

Hatay Kırıkhan’da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir telefoncunun yağmalandığı ortaya çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Yağmacıların hiç çekinmemesi, çevredekilere aldırış etmemesi ise tepki topladı.

YAĞMA GÖRÜNTÜLERİ ARDI ARDINA GELİYOR

Deprem bölgesinde birçok market yağmalandı. Suriyelilerin çoğunluklu olduğu yağmacıların televizyon telefon gibi temel ihtiyaç dışı malzemeleri çalması ayrı bir tepki topladı.

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar da TELE 1'de katıldığı canlı yayında Hatay'da yağmalar yapıldığını yardım malzemelerinin toplandığı depoların, marketlerin soyulduğunu söyledi.

Sunar kentteki durumu anlatırken "Yağmaya başlandı. Tehditlerle, korkutarak insanların ellerindeki malzemeleri çalıyor. Burada ilginç olaylar yaşanıyor ama yansımıyor. Hatay çok kötü durumda" diye konuştu.