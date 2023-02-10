10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yağmacılar telefoncunun camını kırıp içeri girdi. Bulun bunları. Hiç çekinme de yok

Yağmacılar telefoncunun camını kırıp içeri girdi. Bulun bunları. Hiç çekinme de yok

Deprem bölgesinde yardım çığlıkları yükselirken Hatay'da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir telefoncunun yağmalanması gündem oldu. Yağmacıların hiç çekinmemesi ise tepki çekti.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:02
Takip Et

Deprem bölgesinde yağmacılar telefoncunun camını kırıp içeri girdi

Yağmacılar telefoncunun camını kırıp içeri girdi. Bulun bunları. Hiç çekinme de yok
+
Aa
-

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremleri, 120 artçı takip etti. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'ı vuran depremlerde an itibariyle 18 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti, 72 binden fazla da yaralı bulunuyor. Binlerce bina enkaza döndü, vatandaşlar göçük altında kaldı.

Mehmetçik, AFAD, Sahil Güvenlik ve Emniyet güçleri, vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba gösteriyor.

Deprem bölgesinde birçok şehirde yardım çığlıkları yükselirken Hatay'da çekilen görüntülerde kansız yağmacıların ortaya çıktığı görüldü.

Hatay Kırıkhan’da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir telefoncunun yağmalandığı ortaya çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Yağmacıların hiç çekinmemesi, çevredekilere aldırış etmemesi ise tepki topladı. 

YAĞMA GÖRÜNTÜLERİ ARDI ARDINA GELİYOR

Deprem bölgesinde birçok market yağmalandı. Suriyelilerin çoğunluklu olduğu yağmacıların televizyon telefon gibi temel ihtiyaç dışı malzemeleri çalması ayrı bir tepki topladı.

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar da TELE 1'de katıldığı canlı yayında Hatay'da yağmalar yapıldığını yardım malzemelerinin toplandığı depoların, marketlerin soyulduğunu söyledi.

Sunar kentteki durumu anlatırken "Yağmaya başlandı. Tehditlerle, korkutarak insanların ellerindeki malzemeleri çalıyor. Burada ilginç olaylar yaşanıyor ama yansımıyor. Hatay çok kötü durumda" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hüseyin
10.02.2023 14:17
Kesin suriyeliler yapıyordur ümmet kardeşlerine fırsat doğdu hemen yollayın bunları felakette bir de bunlarla ugrasmayalim  
 
Yasin
10.02.2023 14:14
Dükkanın sahibi belki enkaz altında öldü. Suriyeliler adamın malını yağmalıyor. Devlet burada lazım. Ama yok.  
 
NAİL ŞAHİN
10.02.2023 14:14
GERÇEKLERİ BİLMEK HERKESİN HAKKI.MACARİSTAN SEFERİNDE UZUM SALKIMINI ALIP YERİNE PARA ASAN TÜRLERİN TORUNLARI MI BUNLAR? NE HALE GELDİ TÜRK IRKI.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
1
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
2
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
3
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
4
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
5
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
6
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
7
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Adıyaman’da 60 yaşındaki Eyüp Ak 104 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Adıyaman’da 60 yaşındaki Eyüp Ak 104 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Adıyaman’da 60 yaşındaki Eyüp Ak 104 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek
﻿Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek
﻿Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek
﻿Uzmanı açıkladı. Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız
﻿Uzmanı açıkladı. Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız
﻿Uzmanı açıkladı. Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız
﻿Onur Bulut: Herkes elinden geleni yaparsa en kısa sürede toparlanabiliriz
﻿Onur Bulut: Herkes elinden geleni yaparsa en kısa sürede toparlanabiliriz
﻿Onur Bulut: Herkes elinden geleni yaparsa en kısa sürede toparlanabiliriz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.