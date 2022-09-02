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Ankara Valisi Vasip Şahin dolandırıcıların hedefi oldu: Ailesiyle tehdit edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcıların istediğini yerine getirmeyen Şahin, ailesiyle tehdit edildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 10 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı aktarıldı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 14:13
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Telefon dolandırıcıları Ankara Valisi Vasip Şahin'i tehdit etti

Ankara Valisi Vasip Şahin dolandırıcıların hedefi oldu: Ailesiyle tehdit edildi
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Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez Ankara Valisi Vasip Şahin’i aldı. Şahin'i arayarak para isteyen dolandırıcılar başta kimi aradıklarını anlamadılar.

Farklı farklı sebepler sunarak Vali Şahin'i tehdit etmeye çalışan kişiler, Şahin’den istedikleri parayı almaya çalıştı.

ŞAHİN AİLESİYLE TEHDİT EDİLDİ

Vasip Şahin'den istedikleri parayı alamayan dolandırıcılar bu kez de valiyi ailesiyle tehdit etti. Dolandırıcılar Şahin’in eşine ve çocuklarına zarar vereceklerini söyledi. Bunun üzerine Şahin, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şahin’in şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Geniş kapsamlı yürütülen operasyonda 10 kişi yakalandığı ifade edildi.

3 ŞAHIS TUTUKLANDI

Zanlılardan 4'ü yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. 3’ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

TERÖR BAĞLANTILARININ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

İHA'da yer alan habere göre; gözaltına alınan 6 kişinin de ifade işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı aktarıldı.

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ombudsman
2.09.2022 14:42
Çetelerin cesaretine bakın. Başkentimizin valisini tehdit edebiliyor. Bu cesareti kimlerden alıyor acaba? Otorite boşluğu ya da bozulan adalet mekanizması mı?  
 
Nurettin GÜN
2.09.2022 14:38
Bir hafta öncede beni bir bayan aradı 6000 binlira icra borcun var dedi telefonu kızıma verdim kızımda oğluna verdi bayan telefonu kapattı oğlum 4 5 sefer aradı cevap vermedi telefonu kapattı dolandır  
 
İktidar halkı dolandıranlarla uğraşsın. Öncede kendi içindeki çürük elmaları temizlesin.
2.09.2022 14:32
Sıradan vatandaş bu dolandırıcılardan neler çekiyor bir bilseniz. Daha bu gün PTT kanalı ile binlerce yurttaşa ait bilginin sızdırıldığını Yeniçağ haber yapmış. S. Soylu sadece konuşuyor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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