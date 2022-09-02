Ankara Valisi Vasip Şahin dolandırıcıların hedefi oldu: Ailesiyle tehdit edildi

Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez Ankara Valisi Vasip Şahin’i aldı. Şahin'i arayarak para isteyen dolandırıcılar başta kimi aradıklarını anlamadılar.

Farklı farklı sebepler sunarak Vali Şahin'i tehdit etmeye çalışan kişiler, Şahin’den istedikleri parayı almaya çalıştı.

ŞAHİN AİLESİYLE TEHDİT EDİLDİ

Vasip Şahin'den istedikleri parayı alamayan dolandırıcılar bu kez de valiyi ailesiyle tehdit etti. Dolandırıcılar Şahin’in eşine ve çocuklarına zarar vereceklerini söyledi. Bunun üzerine Şahin, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şahin’in şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Geniş kapsamlı yürütülen operasyonda 10 kişi yakalandığı ifade edildi.

3 ŞAHIS TUTUKLANDI

Zanlılardan 4'ü yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. 3’ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

TERÖR BAĞLANTILARININ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

İHA'da yer alan habere göre; gözaltına alınan 6 kişinin de ifade işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı aktarıldı.