Telefon şarjını uzun ömürlü tutacak ipuçları

Telefon şarjı bazı sorunlardan ve yanlış uygulamalardan ötürü çok çabuk bitebiliyor. İşte telefon şarjını uzun süre dayanıklı yapacak bazı ipuçları…

Telefon şarjını uzun ömürlü tutacak ipuçları

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, akıllı telefonların pil ömürleri hızlı bir şekilde bitebiliyor. Telefonların şarjlarını bitiren en büyük etkenlerin başında ekranları geliyor.

Ekran parlaklığı yüksek olunca cihaz güç harcıyor. Video, müzik, oyun ve sosyal medya uygulamaları, pil ömrünü en çok tüketen uygulamalardır.

İşte bazı ipuçları:

1- Arka plandaki uygulamaları kapatmak.

2- Güncellemelerin pil performansına etkisi araştırılmalı.

3- GPS açık unutulmamalı.

4- Evde Wi-Fi, dışarıda mobil veri mantı kullanın.

5- Ekran parlaklığını tutabildiğiniz kadar düşük tutun.

6- Kalitesiz şarj adaptörlerini ve kablolarını kullanmayın.

7- Telefonu yüzde 0’dan yüzde 80’e kadar şarj edin.

Bu sayede pilin ömrü yüzde 100’e kıyasla bir şarj döngüsünü tamamlamadığı için büyük ölçüde uzayacaktır.

shutterstock-189275939-custom.jpg

Öne Çıkanlar
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Son Haberler
Rüyada kıl görmek ne anlama geliyor? Rüyada kıl görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kıl görmek ne anlama geliyor? Rüyada kıl görmek ne demek?
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi Güncel
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi
Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek Magazin
Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek
Rüyada kezzap görmek neye işaret? Rüyada kezzap görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kezzap görmek neye işaret? Rüyada kezzap görmek ne demek?
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı Spor
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Otluk alan yangın duman şehri kapladı Güncel
Otluk alan yangın duman şehri kapladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı Dünya
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı