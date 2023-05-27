Telefon şarjını uzun ömürlü tutacak ipuçları

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, akıllı telefonların pil ömürleri hızlı bir şekilde bitebiliyor. Telefonların şarjlarını bitiren en büyük etkenlerin başında ekranları geliyor.

Ekran parlaklığı yüksek olunca cihaz güç harcıyor. Video, müzik, oyun ve sosyal medya uygulamaları, pil ömrünü en çok tüketen uygulamalardır.

İşte bazı ipuçları:

1- Arka plandaki uygulamaları kapatmak.

2- Güncellemelerin pil performansına etkisi araştırılmalı.

3- GPS açık unutulmamalı.

4- Evde Wi-Fi, dışarıda mobil veri mantı kullanın.

5- Ekran parlaklığını tutabildiğiniz kadar düşük tutun.

6- Kalitesiz şarj adaptörlerini ve kablolarını kullanmayın.

7- Telefonu yüzde 0’dan yüzde 80’e kadar şarj edin.

Bu sayede pilin ömrü yüzde 100’e kıyasla bir şarj döngüsünü tamamlamadığı için büyük ölçüde uzayacaktır.