Telefonda kişisel verilerin çalınmasına neden olan 5 hata

Prism Infosec'te güvenlik danışmanı Kieran Burge, akıllı telefonlara nasıl sızıldığını ve kişisel bilgilerin nasıl çalındığını duyurdu.

1. Güncel olmayan yazılım kullanmak

Kieran Burge, kendisinin ve diğer bilgisayar korsanlarının bir saldırıya hazırlanırken aradıkları ilk şeylerden birinin güncel olmayan yazılım olduğunu aktardı.

Keiran, çevrimiçi ortamda güvenliğinizi korumak için 'yazılımınızın her zaman güncel olduğundan emin olmanız' gerektiğini duyurdu.

2. Aynı şifreleri kullanmak

Keiran'a göre bilgisayar korsanlarının kişisel verilerinizi ele geçirmesinin bir diğer yaygın yolu da yeniden kullanılan şifrelerdir.

Şifreleri yeniden kullanıyorsanız, herhangi bir bilgisayar korsanı tarafından bulunamayacak bir şey olması gerekir.

3. Çevrimiçi ortamda çok fazla bilgi vermek

Keiran, "Kişisel düzeyde, günlük aktivitelerinde insanların düşünmesi gereken en önemli şeylerden biri, çevrimiçi ortamda ne kadar bilgi paylaştığıdır." ifadelerini kullandı.

Keiran, "Bir şirkete girmek için neredeyse her şeyi yapabiliriz, ancak kullandığımız araçlardan biri sosyal medyadan veri toplamaktır. Ne bulabileceğimizi görmek için LinkedIn gibi sosyal medya sitelerini araştırıyoruz." dedi.

4. Korumasız genel ağlara bağlanmak

Banka ayrıntıları gibi kişisel bilgilerin halka açık WiFi'den çalınmasını önlemek için her zaman bir VPN hizmeti kullanmak gerekiyor.

Bu hizmetler verilerinizi şifreler, böylece ağdaki kulak misafiri olanların gönderdiklerini göremez.

5. Tehlikeli bağlantılara tıklamak

Son olarak Keiran, tehlikeli bağlantılar göndermenin hala insanların saldırıya uğramasının en yaygın yolu olduğunu aktardı.

Bu bağlantılardan birine tıklandığında, suçlulara kurbanlarının cihazına verileri çalabilecek ve hatta kontrolü ele geçirebilecek kötü amaçlı yazılım yüklemeleri için bir pencere açılır ve veriler çalınır.