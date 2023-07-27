Telefonlardaki popüler mobil uygulama risk saçıyor

Aman dikkat. Popüler bir mobil uygulama on binlerce kullanıcıyı riske düşürüyor.

Telefonlardaki popüler mobil uygulama risk saçıyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, telefonlarda sıkça kullanılan bir uygulama kullanıcıların kişisel verilerini tehdit ediyor.

Bir mobil casus yazılım olan Spyhide, 2016’dan bu yana 60 binin üzerinde cihazı etkileyerek ciddi bir sorun haline geldi.

Stalkerware ya da spouseware isimleriyle de bilinen Spyhide, genellikle kurbanın telefonuna, bir başka kişi tarafından gizlice yerleştiriliyor. Uygulama, kurbanın telefonunun ana ekranında gizli kalmak üzere geliştirildiği için tespit edilmesi ve kaldırılması oldukça zor.

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Uygulama kez yerleştirildiğinde, telefon rehberini, mesajları, fotoğrafları, arama kayıtlarını ve konumu sessizce ve sürekli olarak kayıt altına alıyor.

Kullanıcı verilerinin depolandığı sanal sunucular, üçüncü taraf kişilerce ele geçirilerek hassas verilerin daha geniş kitlelere sızdırılması da sağlanıyor.

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