Telefonların gece modu özelliği fos çıktı. ABD'li üniversite ortaya çıkardı

Cep telefonlarımızın gece saatlerinde vazgeçilmez özelliği olan Gece modunu genelde göz sağlığımız için kullanırız, fakat yapılan araştırma ile ortaya ‘kazın ayağı öyle değil’ sonucunu ortaya çıkardı.

Gece modu diye adlandırılan ve mavi ışığı filtreleyen bu sözde özellik aslında pekte bizim sandığımız gibi bir özellik değilmiş.

Gece modunu açtığımız zaman cihazlarımızda mavi ışık filtreleniyor, renk tonları daha sıcak bir hale geliyor. Bu özelliğin amacı ise gözleri yormadan ve uyku düzenimizi bozmadan telefonlarımızı kullanmak.

ABD’deki bir üniversite olan BYU üniversitesi tarafından yapılan ve daha sonra Sleep Healt dergisinde yayımlanan bir araştırmada katılımcılar 3 gruba ayrıldı.

Bir grupta telefonlar tamamen kapalı tutuldu. Diğer grupta gece modu açık şekilde telefonlar kullanıldı, son grupta ise gece modu kapalı şekilde telefon kullanıldı ve bu bir hafta boyunca devam etti.

Ortaya çıkan sonuçlar bilinen tüm gerçekliği yıktı geçti. 3 grup arasında uyku kalitesi olarak bir fark bulunamadı. Araştırmayı yapan Profesör Chad Jensen mavi ışığın uyku düzenlerini bozduğuna dair birçok kanıtın olduğunu kabul ediyor.