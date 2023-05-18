Telefonu bulamayınca kamerayı izledi, gerçek ortaya çıktı

İstanbul Kartal'da bir danışmanlık ofisinden cep telefonu çalan şüphelinin hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Telefonu bulamayınca kamerayı izledi, gerçek ortaya çıktı

Soğanlık Mahallesi'ndeki bir danışmanlık ofisine 15 Mayıs'ta gelen bir kişi, masanın üzerindeki cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayı fark eden iş yeri sahibi Abdullah Biliktü, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, iş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Ekiplerin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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"TELEFONUMU BULAMAYINCA KAMERAYI İZLEDİM"

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, içeri girdikten sonra etrafına bakınan şüphelinin masanın üzerindeki cep telefonunu alarak ofisten ayrılma anları yer alıyor.

Olayla ilgili açıklama yapan iş yeri sahibi Abdullah Biliktü, mağdur olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ofiste diğer odaydık fakat birinin geldiğini anlamadık. Telefonumu bulamayınca kameraları izledim ve birinin alıp götürdüğünü gördüm. Burada yıllardır çalışıyorum ve hırsızlık olayına hiç şahit olmadım. Amacım, telefonumu bulmaktan ziyade burada esnaflık yapan diğer arkadaşlarımı uyarmaktır. Bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin."

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(Kaynak: AA)

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