Telefonunuzda bu uygulamalar varsa mutlaka silin. Uzmanlar 17 tehlikeli uygulamaya karşı uyardı

Slovak merkezli bilgi teknolojileri güvenlik şirketi olan ESET'in uzmanları Forbes'a kullanıcıların telefondan silmesi gereken 17 tehlikeli uygulamayı açıkladı.
Uzmanlar, kullanıcıların bu uygulamayı hemen silmelerini tavsiye etti.
İşte uzmanların uyardığı o 17 uygulama:
4S Cash,
AA Kredit,
Amor Cash,
Cartera grande,
Cashwow,
CrediBus,
EasyCash,
EasyCredit,
Finupp Lending,
FlashLoan,
Go Crédito,
GuayabaCash,
Instantáneo Préstamo,
Préstamos De Crédito-YumiCash,
PréstamosCrédito,
Rápido Crédito,
TrueNaira