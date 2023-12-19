Telefonunuzda bu uygulamalar varsa mutlaka silin. Uzmanlar 17 tehlikeli uygulamaya karşı uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Telefonunuzda bu uygulamalar varsa mutlaka silin. Uzmanlar 17 tehlikeli uygulamaya karşı uyardı
ESET uzmanları, kullanıcıların telefonlarından silmesi gereken 17 uygulamayı açıkladı.

Slovak merkezli bilgi teknolojileri güvenlik şirketi olan ESET'in uzmanları Forbes'a kullanıcıların telefondan silmesi gereken 17 tehlikeli uygulamayı açıkladı.

Uzmanlar, kullanıcıların bu uygulamayı hemen silmelerini tavsiye etti.

İşte uzmanların uyardığı o 17 uygulama:

4S Cash,
AA Kredit,
Amor Cash,
Cartera grande,
Cashwow,
CrediBus,
EasyCash,
EasyCredit,
Finupp Lending,
FlashLoan,
Go Crédito,
GuayabaCash,
Instantáneo Préstamo,
Préstamos De Crédito-YumiCash,
PréstamosCrédito,
Rápido Crédito,
TrueNaira

Son Haberler
Bizi kıskanan Avrupa'da enflasyon en düşük seviyeyi gördü Ekonomi
Bizi kıskanan Avrupa'da enflasyon en düşük seviyeyi gördü
Karanfilin en çok hangi ağrıya iyi gelir Şifalı Bitkiler
Karanfilin en çok hangi ağrıya iyi gelir
Zelenskiy Ukrayna'da güvenini kaybediyor Dünya
Zelenskiy Ukrayna'da güvenini kaybediyor
Erdoğan yerel seçim adaylarını açıklayacağı tarihi duyurdu Gündem
Erdoğan yerel seçim adaylarını açıklayacağı tarihi duyurdu
Kapıkule'de 'yok artık' dedirten kaçakçılık olayı. Çuvallara açıldı bakın içinden ne çıktı ? Gündem
Kapıkule'de 'yok artık' dedirten kaçakçılık olayı. Çuvallara açıldı bakın içinden ne çıktı ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fikri iktidarımızı kuracağız Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fikri iktidarımızı kuracağız