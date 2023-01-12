Telegram Premium zamlandı. İşte yeni fiyat

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, özel ayrıcalıklar sunan Premium aboneliğinin fiyatına zam yaptı.

Bununla beraber daha önce 13,99 TL olan Premium, yüzde 400 oranında bir zam ile artık 69,99 TL fiyatı üzerinden ücretlendirilecek.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Telegram Premium’a abone olmayı düşünen kullanıcılar güncel fiyattan ödeme yapacak.

Mevcut aboneler ise şubat ayından itibaren yeni fiyatla devam edecek.

Eski fiyatı: 13,99 TL

Güncel (yeni) fiyatı: 69,99 TL

TELEGRAM PREMİUM NELER SUNUYOR?

Limitleri ikiye katlama

1000 adet grup

10 tane sabitlenmiş mesaj

t.me/kullaniciadi şeklinde 20 adet herkese açık link alabilme

400 adet GIF kaydetme

19 adet sticker kaydetme

Biyografideki karakter sınırı: 140

Yüklediğiniz fotoğraf ve videolar için 2048 karakterlik açıklama

Daha organizeli şekilde olması için 20 adet sohbet klasörü

Bir klasöre 200 sohbet ekleme

Farklı telefon numaralarına kaydedilmiş 4 Telegram hesabını tek telefondan kullanma

Hareketli emojiler.