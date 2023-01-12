Telegram Premium zamlandı. İşte yeni fiyat

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, özel ayrıcalıklar sunan Premium aboneliğinin fiyatına zam yaptı.
Bununla beraber daha önce 13,99 TL olan Premium, yüzde 400 oranında bir zam ile artık 69,99 TL fiyatı üzerinden ücretlendirilecek.
Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Telegram Premium’a abone olmayı düşünen kullanıcılar güncel fiyattan ödeme yapacak.
Mevcut aboneler ise şubat ayından itibaren yeni fiyatla devam edecek.
Eski fiyatı: 13,99 TL
Güncel (yeni) fiyatı: 69,99 TL
TELEGRAM PREMİUM NELER SUNUYOR?
Limitleri ikiye katlama
1000 adet grup
10 tane sabitlenmiş mesaj
t.me/kullaniciadi şeklinde 20 adet herkese açık link alabilme
400 adet GIF kaydetme
19 adet sticker kaydetme
Biyografideki karakter sınırı: 140
Yüklediğiniz fotoğraf ve videolar için 2048 karakterlik açıklama
Daha organizeli şekilde olması için 20 adet sohbet klasörü
Bir klasöre 200 sohbet ekleme
Farklı telefon numaralarına kaydedilmiş 4 Telegram hesabını tek telefondan kullanma
Hareketli emojiler.
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