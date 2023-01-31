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Telegram'da gizli sohbet mümkün oluyor. İşte adım adım anlatım

Telegram gizli sohbet kullanıcı ve karşı taraftaki kişinin mesajları okuyabileceği ancak 3. bir kişinin dahil olamayacağı uçtan uca şifrelemenin bulunduğu bir yapıdır. Peki nasıl gizli sohbet açılır? İşte detaylar...

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 14:51
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Telegram'da nasıl gizli sohbet edilir

Telegram'da gizli sohbet mümkün oluyor. İşte adım adım anlatım
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Telegram gizli sohbet normal sohbetten daha farklı olarak süreli mesajlar gönderebilmenize ve mesajları geri alabilmenize olanak tanır. 

Telegram gizli sohbet internette gizliliğinizi üst safhalara çıkarmanıza yarar. Gönderilen mesajların bir süre sonra yok olması isteniyorsa süreli mesajlar olarak gönderebilir veya kullanıcı istediğinde geri çekebilir. Bu sayede Telegram gizli sohbet özelliğinin faydalarından yararlanılabilir.

Telegram Gizli Sohbet Nasıl Açılır? 

-Telegram'ı açın 
-Mesaj atmak istediğiniz kişiye gelin. 
-Kişinin profiline basın.
-3 nokta seçeneğine dokunun. 
-Gizli sohbeti başlat seçeneğine tıklayın. 
-İşlem tamamlanmış olacaktır. 

Telegram Gizli Sohbet Güvenli mi? 

İnternette hiçbir şey %100 güvenli değildir. Dolayısıyla Telegram gizli sohbette güvenli olmayabilir. Ancak Telegram gizli sohbet ne kadar güvenli olsa da cihazda bulunan kötü amaçlı yazılımlar bu sohbetin önüne geçilebilir ve güvenlik kilidini açabilir. Bu nedenle %100 güvenli olmasa da Telegram gizli sohbet oldukça güvenli bir iletişim aracıdır. 

Telegram Gizli Sohbet Nasıl Kapatılır? 

-Telegramı açın. 
-Silmek istediğiniz mesaja gelin. 
-Basılı tutun. 
-Yukarıda çıkan çöp kutusu işareti simgesine basın. 
-Sohbeti sil seçeneğini seçin. 
-İşlem tamamlanmış olacaktır. 

 

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