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Telegram’a yeni özellikler geldi. Tek tek açıklandı

Mesajlaşma uygulaması Telegram’a emojiden profil fotoğrafına kadar birçok özellik geldi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 15:06
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Telegram’a yeni özelliklerin geldiği duyuruldu

Telegram’a yeni özellikler geldi. Tek tek açıklandı
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Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Telegram’a bazı özelliklerin geldiği duyuruldu. Bu kapsamda, emojiden profil fotoğrafı yapmadan, tüm sohbetlerde istenilen dilde çeviriye kadar pek çok özellik eklendi.

Telegram, artık hareketli görsellerin profile eklenmesini sağlıyor. Tüm dillerdeki sohbetlerin istenilen dilde çevrilmesine olarak sağlayan özellik, hem kişisel sohbetlerde hem de grup sohbetlerinde kullanılabiliyor. Bir diğer yandan kullanıcılar artık emoji ve çıkartma paketleri içinden belirli kategorilerdeki emojileri filtreleyebilecekler.

AYRINTILI MEDYA

Gelen medyayı istediğiniz gibi kaydetme seçeneği açılırken bir diğer yandan ayrıntılı medya izinleri de sunuluyor.

Diğer özellikler ise şu şekilde:

Botlar için sohbet seçimi

Yeni özel ifadeler.

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