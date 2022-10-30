30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Televizyona çıktıktan sonra bıçakladı

Edirne'de yaşayan Eniz D. (57), ayrıldığı Cansu A.'yı (32) bir çay bahçesinde boğazından bıçaklayarak yaraladı. 10 gün önce katıldığı bir televizyon programında Cansu A.'yla yüzleştiği öğrenilen Eniz D., olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 16:05
Takip Et

Televizyona çıktıktan sonra bıçakladı

Televizyona çıktıktan sonra bıçakladı
+
Aa
-

Edirne'de yaşayan 6 çocuk babası Eniz D., bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı Cansu A.'yı iddiaya göre takibe aldı. Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Polis Parkı'nda yanında 10 yaşında oğlu bulunan Cansu A.'nın karşısına çıkan Eniz D., kadınla tartışmaya başladı.

Bu sırada kadını yere yatıran Eniz D., yanındaki bıçakla boğazından bıçakladı. Cansu A.'nın çığlık seslerini duyanlar, olay yerine koşarak Eniz D.'ye müdahale ederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Eniz D.'yi gözaltına alırken, yaralanan Cansu A., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Cansu A.'nın oğlunu ise polis ekipleri ve yurttaşlar sakinleştirdi. 

"ÇOK ŞİDDETLİ KANAMASI VARDI, HEMEN MÜDAHALE ETTİK"

Cansu A.'ya ilk müdahalesini yapan yurttaşlardan Olcay Bakkalcı, "Tam evimden çıkmak üzereydim, bir çığlık duydum. Olay yerine zaten 20 metre uzaklıkta oturuyorum. Baktım bir adamla genç bir bayan arasında arbede yaşanıyor. O sırada hemen gelip müdahale ettik. Kızın ensesinde çok derin bir bıçak izi vardı. Çok şiddetli kanaması vardı. Eşimle beraberdik. Kadının yanında çocuğu da vardı. Eşim de çocuğunu alıp bölgeden uzaklaştırdı. Ben de elime ne bulduysam onlarla tampon yapmaya çalıştım. Çok büyük bir şans diyebilirim, burası emniyet müdürünün evinin hemen karşısında. Evin koruması olan polis arkadaşımız hemen olay yerine geldi ve telsizle anons edince tüm ekipler buraya geldi" diye konuştu.

10 GÜN ÖNCE TELEVİZYON PROGRAMINDA YÜZLEŞMİŞLER

Eniz D.'nin, bir süre önce bir televizyon programına çıkarak kendisini terk ettiğini belirttiği Cansu A.'yı ve ondan olduğunu iddia ettiği çocuğunu aradığı öğrenildi. Programda 10 gün önce yüzleştirilen ikili, burada gergin anlar yaşadı. Cansu A., Eniz D.'nin elinde kendisiyle ilgili cinsel içerikli görüntüler olduğu ve tehdit ettiğini iddia etti. Programda ikili arasında Cansu A.'nın 5 ay önce dünyaya getirdiği bebeğin kimden olduğu tartışması da çıktı. Eniz D. çocuğun kendisinden olduğunu iddia edip, "Hamile olduğundan ben şüphelendim, doktora götürdüm, kendisinin hamile olduğu ortaya çıktı. Çocuğu aldırmak için özel hastaneden randevu aldım ama kendisi tek böbrekli olduğu ve masada kalacağından korktuğum için çocuğu aldırmadık. Ben doğum günü hastaneye bile gittim, baba olacağımı düşünerek" diye konuştu.

"ŞANTAJ YAPTI"

Cansu A.'nın ise programda bebeğin Eniz D.'den olmadığını belirterek, "Ben bu süreçte 'kafanda bir şüphe olmasın, bu çocuk senden değil' dedim. Çocuğu aldırmayı planladık ama olmadı. Benim çıplak görüntülerimi kullanarak şantaj yaptı. Yeri geldi beni dövdü" diye konuştu.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
1
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
2
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
3
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
4
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
5
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
6
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
7
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿8. Gümüş Lale Ödülü Prof. Dr. Zeren Tanındı'nın
﻿8. Gümüş Lale Ödülü Prof. Dr. Zeren Tanındı'nın
﻿8. Gümüş Lale Ödülü Prof. Dr. Zeren Tanındı'nın
﻿Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 12 göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 12 göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 12 göçmen kurtarıldı
﻿Galatasaray Çağdaş Faktöring fark attı
﻿Galatasaray Çağdaş Faktöring fark attı
﻿Galatasaray Çağdaş Faktöring fark attı
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.