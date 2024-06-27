TEM Otoyolu'nda araçtan ayrılan lastik kilometrelerce yol yaptı

Kaynak: İHA
TEM Otoyolu'nda araçtan ayrılan lastik kilometrelerce yol yaptı

TEM Otoyolu'nda bir kamyonetten kopan lastik, kilometrelerce yolculuk yaptı. Lastiğin tehlikeli yolculuğu, bir sürücü tarafından görüntülendi. Neyse ki herhangi bir kazaya neden olmadı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen olayda, bir kamyonetten kopan lastik, kilometrelerce yolculuk yaptı. Lastiğin tehlikeli yolculuğu, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Lastiğin yolculuğu sırasında herhangi bir kazaya neden olmaması şans olarak değerlendirildi. Ancak benzer olayların yol güvenliği açısından risk oluşturduğu ve sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Bu tür durumlar, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının trafikteki güvenlik bilincini artırmak adına dikkat çekici örneklerden biridir.

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