TEM Otoyolu'nda kaza: 1’i çocuk 5 yaralı 

Olay, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Sultangazi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TFN 11 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı güzergahta ilerleyen 34 GCJ 642 plakalı otomobile çarpıp yola savrularak durdu.

Olay sonucu ticari takside bulunan 3 kişi ve otomobilde bulunan 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı 5 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Kaza sonucunda yoğun trafik oluşurken ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı. (İHA)

