TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı

Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, alev topuna dönen TIR cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı

Olay, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. kontrolündeki böcek ilacı taşıyan TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev topuna dönen araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan yangın çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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