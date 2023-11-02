TEM'de 18 araçlık zincirleme kaza, 7 kilometre kuyruk oluştu

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 18 araç birbirine girdi.

KAYNAK: İHA
TEM'de 18 araçlık zincirleme kaza, 7 kilometre kuyruk oluştu

Kazada 4 kişi yaralandı. İstanbul istikametinde 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Otoyol, 2 saat sonra trafiğe açıldı.

Yağışlı havada kayganlaşan yol

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Kapandere mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda, farklı noktalarda 18 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye götürüldü.

Trafik 2 saat sonra normale döndü

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. 2 saatlik çalışmanın ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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