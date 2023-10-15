Denizli'de 2 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Denizli’de dün akşam saatlerinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin, vefat eden yakının cenazesini almaya geldiği öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Denizli'de 2 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir aracın takla atması sonucu iki kişinin hayatının kaybettiği kazanın detayları netleşti.

Edinilen bilgiye göre; iki gün önce beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Bekir Demirok’un cenazesini almak isteyen aile yakınları, Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi’nden yola çıktı. Necati Akın idaresindeki 20 ACC 328 plakalı otomobil, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bulunan Yeniköy Kavşağı’nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Yol kenarına uçan aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede sürücü Necati Akın’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Kezban Demirok ile yolcu konumunda bulunan iki kişi ile birlikte toplam 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralıdan biri olan Kezban Demirok, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Necati Akın, Kezban Demirok ve Bekir Demirok’un cenazesi, yarın Çavdır ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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