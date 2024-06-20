Temizlik görevlisi çöpte bulduğu 4 milyon 713 bin TL değerindeki çekleri sahibine teslim etti

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, rutin işleri sırasında çöp kutusunda 4 milyon 713 bin TL değerinde 16 adet çek buldu. Parayı sahibine teslim etme kararı alan temizlik görevlisi, yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Çöp kutusunu boşaltırken içindeki çekleri fark ettim. İlk başta ne olduğunu anlamadım, ama sonra miktarı görünce şaşırdım. İhtiyacım da vardı ama öyle düşünmedim hiç. Sahibine ulaştırmak istedim."

Temizlik görevlisi, bulduğu çekleri sahibine ulaştırmak için çaba sarf etti. Çeklerdeki bilgilerden yola çıkarak sahibini tespit etti ve iletişime geçti. Sahibine ulaştırmak üzere çekleri teslim ettiğinde, sahibi minnettarlığını göstermek için temizlik görevlisine 100 dolar verdi. Ancak temizlik görevlisi, parayı sadece görevini yaparken bulduğu çekleri sahibine teslim etmek için aldığını ve ödül olarak bir şey beklemediğini belirtti.