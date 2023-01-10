﻿Temizlik görevlisine tokat atan saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda bir temizlik işçisine görevini yaptığı esnada tokat atıp hakaret savuran ve sonrasında polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün yaşanan olayda, hipodromda at yarışlarının ardından temizlik personeli İrfan G. ile M.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, M.D'nin tartıştığı temizlik personeli İrfan G'yi ittiği, eliyle ağzını kapatıp tokat attığı anlar görülüyor.

Olayın ardından temizlik personeli İrfan G. ve temizlik firmasının yetkilisi polise şikayette bulunmuştu.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.D'yi gözaltına almıştı.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, tokat attığı belirlenen kişiye hipodromlara giriş yasağı ve idari ceza verilmesi için ilgili mercilere başvuruda bulunulduğu belirtilerek, başvurular sonuçlanana kadar bu kişinin hipodroma girişine tedbiren izin verilmeyeceği ifade edildi.